男在全聯買了漢堡包，結帳時發現只要4元，超便宜價格引發網友討論。（圖／翻攝自全聯消費經驗老實說）

超級便宜！一名網友分享，逛全聯驚見一款麵包超級便宜，搭配惜食的折扣優惠，一個漢堡包只要4元而已，引發網友熱議，這個其實很好吃，上次看到架上剩五個直接全掃光，買回去煎顆蛋加上肉鬆就很好吃。

一名網友近日在臉書社團《全聯消費經驗老實說》分享，全聯一款漢堡麵包的外包裝上，貼著「珍惜食物愛護地球6折」的貼紙，從明細中可見，漢堡包的原價為6元，打完折後變成4元，讓他驚呼「全聯最低價的商品！」

貼文曝光後，引發網友討論，「買過，其實不錯吃！比起15元一個的，這個好太多了」、「曾買過，架上五個全掃」、「這還貼6折，根本不夠工錢」、「塑膠袋更便宜吧」、「很熱門的商品，有時候原價也買不到」、「買回去煎個蛋包+美奶滋肉鬆不錯吃」、「這個漢堡真的很讚！很喜歡」。

不過，也有許多網友點出是即期品，有點不敢買，不如多花2元去買新鮮的，但也有網友分享，其實不介意有效期限是當天，因為要惜物、不要浪費，因此若上面的日期只是參考的安全期限，並不是真正不能食用的期限。

(中時新聞網)