網紅宛宛兒有D罩杯的豐滿上圍，個性直率又搞笑，頗受網友喜愛。隨著12月的到來，她為了參加聖誕派對網購一件看起來性感的套裝，沒想到實穿照跟模特兒落差很多，讓她忍不住豎起中指大呼：「這蝦毀啦！」

宛宛兒8日在社群平台PO出網拍模特兒穿聖誕裝的形象照，正面開深V大露飽滿雙球，合身設計又能展現S型曲線，紅色絨布加上毛茸茸的白毛腳套，性感又有聖誕節氣息，便在網路下單購買，哪知收到商品後期待落空，整件衣服版型走鐘，胸前空到完全不像模特兒般的波濤洶湧，還會突顯小腹，露出尷尬的一大包，連白毛腳套也跟照片不一樣，根本沒有該有的毛茸茸感。

宛宛兒將開箱影像PO上網，又氣又好笑地說：「這蝦毀啦！」尤其最不滿意腳套，戲稱根本是「打石膏」，但她還是苦中作樂，在鏡子前面轉來轉去，問大家「這樣有性感嗎？」最後比中指拍照，以自身血淚經驗提醒大家「網路購物有風險」。

網友看到這一系列對比照，幾乎都被逗樂了，紛紛留言直呼：「差好多歐，與照片上的質感差更多」、「毛的地方怎麼都像毛巾布」、「笑到面膜直接掉下來」、「直接變摔角選手」。

(中時新聞網)