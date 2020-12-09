統一企業社會福利基金會發起「衣舊有愛」二手物資捐贈活動，今年邁入第10年。（統一提供／曹婷婷台南傳真）

統一企業社會福利基金會發起「衣舊有愛」二手物資捐贈活動，今年邁入第10年。（統一提供／曹婷婷台南傳真）

統一企業社會福利基金會發起「衣舊有愛」二手物資捐贈活動，今年邁入第10年，集團旗下事業體員工將不合身或還沒穿過的冬、夏季衣物，轉贈給有需要的機構，攜手做公益，這次共收到逾4萬2000件衣物、340件被單、毛毯等，分類後將贈予全台30個社福單位與機構，寒冬送暖。

統一企業社會福利基金會總幹事凃忠正表示，活動從籌備、整理到裝箱，歷經2個月，主要是鼓勵同仁愛物惜福。他強調，集團員工都很有愛心，捐贈衣物同時還特別先送洗衣物、燙整，以全新透明袋包裝，小小舉動傳遞著心中點點滴滴的溫暖。

此外，基金會還與統一企業寶貝狗寵物品牌合作，鼓勵大家將不需要的二手被單、毛毯，提供給公益的收容處所，讓毛小孩們也能溫暖地度過寒冷的冬天。

凃忠正說，這次活動收到4萬2000件衣物、340件被單、毛毯等，由台南瑞恩康復之家的慢飛天使們逐一拆箱，並依照男、女、孩童、二手被單等重新分類，再贈予社福NPO團體，包括新竹縣世光教養院、原住民永續發展協會、台南市龍崎教養院、台南瑞復益智中心、台灣兒童發展早期療育協會、花蓮縣加灣部落永續發展協會、流浪狗公益協會、愛心公益私人狗園等30個單位，由統一速達公司黑貓宅急便物流送往。

這次響應的集團事業體包含統一超商、統一實業、大統益、台灣神隆、統一精工、統奕包裝、統一職棒、悠旅生活等17家公司，分別設立21個愛心回收站。

(中時 )