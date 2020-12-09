中國人民大學國際關係學院副院長翟東升

中國人民大學國際關係學院副院長翟東升在微博上的一段影片中爆料，北京在美國的權勢核心圈有老友，因此能搞定許多爭議，但美國總統川普上台後就改變了。

據福斯新聞（Fox News）和《太陽報》（The Sun）8日報導，這段在微博上的影片後來被移除。不過，媒體已廣泛報導，而川普也轉傳了這段影片。

(中時新聞網)