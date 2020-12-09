影》陸學者翟東升爆料 北京在美權力核心有人 但搞不定川普 09:422020/12/09 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普12月8日在白宮｢極速行動疫苗峰會」（Operation Warp Speed Vaccine Summit）中發表談話的神情。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民大學國際關係學院副院長翟東升 訂閱影音： 中時新聞網 中國人民大學國際關係學院副院長翟東升在微博上的一段影片中爆料，北京在美國的權勢核心圈有老友，因此能搞定許多爭議，但美國總統川普上台後就改變了。 據福斯新聞（Fox News）和《太陽報》（The Sun）8日報導，這段在微博上的影片後來被移除。不過，媒體已廣泛報導，而川普也轉傳了這段影片。 美媒爆料 拜登就職日 川普大辦反對集會 資深媒體人：黃清龍》川普布下的對中地雷 (中時新聞網) #翟東升 #川普 #拜登 #微博 #中國大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳子璇曬辣照曝「處女之老二哲學」揭遭同行爆料單親有女兒 11:192020/12/08 娛樂 《國際產業》加速超車英特爾 傳蘋果明年推出更多新款Mac晶片 11:422020/12/08 財經 NBA》哈登終於現身 再傳想去七六人、快艇 08:142020/12/09 體育 傳微星新品RTX 3090顯卡遭竊 狠祭賞令求舉報 14:262020/12/08 財經 日職》陳偉殷0勝好悲情 陳冠宇爆料「野手賽後都來道歉」 12:112020/12/08 體育 渣男精神凌遲 美女插畫家輕生 04:102020/12/09 焦點新聞 劉亦菲手臂暴肥照殘忍被翻出 身邊的趙麗穎瘦美根本仙女 13:412020/12/08 娛樂 藍委爆 蘇2017曾痛罵蔡半小時 04:102020/12/09 政治要聞 國際熱門新聞 川普最大希望破滅！最高法院駁回共和黨賓州選舉訴訟 - 國際 涉嫌影響大選已違法！白宮經濟顧問被抓包了 - 國際 川普恐翻盤？美情報頭子：還不一定有拜登政府 - 國際 美參聯主席：中國積極強軍欲2035年追上美國 - 國際 - 中央社 蘋果創辦人賈伯斯超正小女兒謀生 洗泡泡澡火辣自拍 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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