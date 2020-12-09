熱火菜鳥後衛「神奇小子」希羅(Tyler Herro)前日在播客上自曝身為白人很辛苦，這話說出去怕沒人會信，不過在籃球場上確實如此。希羅說他和白人隊友鄧肯羅賓生(Duncan Robinson)都有相同的問題，就是對手喜歡追著他們單打。

主持人瑞迪克(JJ Redick)也是白人射手，他說：「比賽進入第4節的時候，你有沒有感覺自己因為身為手臂較短的白人而更容易成為目標？」希羅說：「是的，我和鄧肯都知道，對手無論如何都想朝我們而來。我覺得就算我們是世上最強的防守者，對方也會專挑我們打。」

熱火今年季後賽在東區過關斬將，公鹿的米道頓(Khris Middleton)，塞爾提克的塔圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)，湖人的詹姆斯(LeBron James)都會鎖定希羅單打。畢竟NBA是黑人以體能主宰的聯盟，基於「白人不會跳」「白人手短腳慢」的印象，容易被對手小看。

希羅大學時被教練評為「全隊最差的防守者」，196公分的身高仍會被黑人球員甩開衝進去灌籃。他進聯盟之前就表示想打破「白小子只會躲在角落當等球射手」的刻板印象，特別對防守下苦功，但這些還是敵不過他在場上顯眼的膚色。

(中時新聞網)