歐股周二經歷波動的交易日，收盤微幅上漲；投資人主要觀望脫歐最後談判的進展，以及歐洲疫情最新發展。

周二泛歐Stoxx 600指數上下漲跌，午間曾跌0.6%，收漲0.80點或+0.20%，為393.64點，徘迴在近九個月的高點。

倫敦FTSE指數持平。該指數近日表現多優於歐洲其他國家股市。

英國與歐盟就如何管理北愛爾蘭邊境達成協議，表示願意撤回牴觸脫歐正式協定的英國國內立法部分條款。然而與歐盟該協議是分開於更廣泛正在進行中的談判。

市場認為，投資人仍然期望有達成協議，但是他們等待比較具體的訊號；另雙方仍持續談判，顯示兩方仍有意願達成協議。

英國首相將飛往布魯塞爾，預計接下來幾天雙方將進行會談，為談判進展進行最後衝刺。

英國在周二開始在國內全境施打輝瑞/BioNTech新冠疫苗，為西方世界首個全民接種疫苗國家。

然而德國疫情持續陷入泥沼，衛生部長史潘(Spahn)表示，政府可能會對11月以來實施的封鎖措施，再進一步收緊規定。

旅遊休閒股跌1%，表現最差；德國DAX指數一路低走，尾盤揚起小漲0.06%。

德國ZEW經濟研究院數據顯示，因對疫苗推進經濟的期望，德國投資人的信心在12月揚升超過預期。

瑞典冷卻技術和空調批發商Beijer Ref上漲7.3%。美商開利冷氣將手中剩餘持股賣給瑞典私募投資公司殷拓集團(EQT)。

感測器製造商奧地利微電子(AMS)暴跌15.4%。報導指稱安卓作業系統感測器類型可能會改變。

(時報資訊)