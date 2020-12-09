疫情持續擴散下，全球許多企業對投資縮手，不敢再砸錢去買機械設備，但最新公布的日本10月核心機械訂單卻傳來好消息。其年增率為2.8%，月增率更是高達17.1%，創15年來新高外，也較市場預估值2.8%要高出許多。

日本內閣府(Cabinet Office)剛發布最新數據，經季節性調整後，日本10月機械訂單月增率為9.7%，雖不及8月近兩成月增率，但這是繼9月出現月減4.4%後，機械訂單再次轉正。

剔除船舶與電力等波動較大民間項目，也是經過季節調整後，10月民間核心機械訂單，年增率達2.8%，也較外界預估年減率11.3%來得佳。另外，更較9月大幅增加17.1%，同時也是今年最高水位。至於同月非製造業核心機械訂單也月增13.8%，來自海外機械訂單更是月增兩成。不過，來自日本政府方面的機械訂單，10月反而減少22.7%。

細看報告內容，日本10月民間製造業機械訂單中，除鐵，鉻，錳外的有色金屬，月狂增近三倍最多，其次是其他運輸設備的月增1.25倍。受疫情影響，減少最多為餐飲業界的食物飲料設備，月減四成左右。

至於非製造業項目內，日本10月不動產的機械訂單月增近六成三居冠，批發與零售業近五成五的月增率為第二位。同時，減少最多的為電子供應業者月減三成三，與第二位月減近17%的通訊商。

分析師表示，機械訂單金額從6月最低1.6兆多日圓，到10月約2.3兆日圓的規模來看，也代表景氣看見復甦並呈現V型反轉。不過，疫情沒有減退下，日本內閣府對第四季預估值趨於保守，繼第三季月增7.8%後，目前預測10到12月的機械訂單可能會季減7.8%。日官員也補充，在新的機械訂單分類中，已把半導體製造儀器，併入與電腦等項目內一齊計算。

(時報資訊)