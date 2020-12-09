陳小春10年前和應采兒結婚，育有2兒，分別是7歲的Jasper和今年5月出生的「Hoho」（好好），去年媒體報導應采兒疑將Jasper轉學來台念貴族幼兒園，但被應采兒否認，強調兒子還是會在香港念書。昨(8日)應采兒出席活動，透露將把兒子轉學到上海，她有意栽培兒子，放話之後的目標是清大、北大、或耶魯。

陳小春3年前帶兒子Jasper上《爸爸去哪兒5》，父子倆因此人氣翻漲，因陳小春在節目中極度寵愛劉畊宏女兒「小泡芙」，因此鬆口想拚二胎，最好是個女兒，希望集滿好字。去年底陳小春在台灣林口體育館開唱，宣布老婆懷二胎，今年5月應采兒「卸貨」才鬆口二胎性別仍是男寶寶。

去年底應采兒被拍帶兒子到台北市一家貴族幼兒園上學，報導指她將兒子轉學來台，甚至「降讀」，Jasper被拍到在幼兒園門口擺出各種姿勢讓媽媽拍照，但應采兒受訪時否認，解釋Jasper只是參加短期交流，為期2、3天，之後還是會回香港念書。

據《新浪娛樂》報導，為了兒子教育，應采兒煞費苦心，昨和陳小春出席活動時，透露會將兒子轉學到上海，Jasper覺得最難的還是中文，但應采兒不氣餒，揚言希望兒子以後唸名校，目標設定在清大、北大、或耶魯。

(中時新聞網)