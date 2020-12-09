艋舺青山宮遶境引爆民怨，活動落幕後，青山宮召開檢討會，承諾會深切檢討、積極改善，台北市政府也提出3大改善方向。不過，有民眾曝光向相關單位陳情的錄音檔，質疑4年來情況根本沒有改善，每年市府各局處就是推諉卸責，因此決定拆穿柯文哲與青山宮的虛偽面具。

青山宮165周年活動盛況空前，也讓附近居民不堪其擾，就連員警也疲於奔命。台北市議員侯漢廷8日在臉書指出，萬華分局所屬近百位員警，在連續三天遶境活動期間，自早上8時至翌日清晨6時，每日竟連續服勤22小時，痛批「毫無人性、血汗至極」。

青山宮遶境，員警連3天服勤達22小時，警車、帽子滿是砲灰。（圖／摘自侯漢廷臉書）

底下網友留言曝光2017年至2020年，民眾打電話向民政局陳情的錄音檔，認為台北市政府、青山宮根本不是第一年知道有這樣的情況，當地居民一再陳情，每年市府各局處就是推諉卸責，警察局推民政局，稱是宗教活動；民政局推環保局，說是噪音問題；環保局推消防局，指高空煙火是消防核准的，認為市府在這件事情上多年的漠視，今年才又同樣官方的說法「明年檢討」，痛罵「噁心的政客、虛偽的廟方」。

根據錄音內容，陳情民眾提到，現場有許多未成年小孩，有無規範？若廟方嚴重違法，是否有相關規範可廢止寺廟登記許可。民政局僅說會在檢討會提出，並沒有明確說明，表示了解後會再回電，卻不了了之。之後每年該民眾都打電話陳情，一樣得到行前召開協調會、事先勸導、事後檢討等回覆。

青山宮遶境擾民，民眾連續4年檢舉卻未見改善。（圖／摘自侯漢廷臉書）

此外，三天遶境活動期間，員警疲於奔命，馬拉松式的執勤方式，侯漢廷指出，這明顯不符警察勤務條例之規範，連勞基法標準都不如，當員警都鐵人嗎？要求台北市長柯文哲及警察局長，針對此次因參與勤務而連續不眠不休的員警，除加班費可不受1萬7000元上限額外加給外，也應儘速給予補休，乃至健康檢查，若經費不足就從二備金給付。

侯漢廷認為，萬華分局長更該徹底檢討，怎有如此濫用警力班表產生？讓人連續服勤22小時？將帥無能，累死三軍，莫過於此，未來絕對必須杜絕是類情形再度發生。「警察不是保母、更不是機器人！」

青山宮遶境引發民怨，民眾曝光多年來陳情錄音檔。

(中時新聞網)