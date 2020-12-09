被不少所謂單身男女奉為撩妹、勾男「聖經」的PUA課程，最初宗旨是希望藉由改善搭訕技巧來增進異性緣，但大陸近年有越來越多不肖業者打著「戀愛培訓班」旗號，教學導師一方面在課堂上大肆吹噓自己「百人斬」性愛戰績，另一方面變相傳遞「騙財騙色」技巧，造就一批批「渣男」、「綠茶婊」之餘，更衍生出不少社會問題。

PUA全稱是Pick-up Artist，即所謂「搭訕藝術家」，概念發源於1977年一本專門討論撩妹的書籍《HOW TO PICK UP GIRLS》，最初只是用來教導男女生如何早日脫單（脫離單身）的搭訕技巧，2003年進一步演化成搭訕、互動，乃至發生親密關係的速成愛情學說；近年在大陸社會男女身心靈空虛、亟欲「脫單」（脫離單身）的氛圍下，不法份子將PUA課程變質成騙色、騙錢、騙感情、甚至誘姦的「邪教指南」，以洗腦的方式對受害者精神情感控制。

綜合陸媒報導，大陸市面上有近50個PUA組織在公開招生，其中名氣最大的莫過於，有「中國泡學文化發源地，主流PUA集中地」之稱的社交平台「花鎮」，該平台宣稱有高達100多萬會員，一套「情感」套餐課程金額高達數10萬人民幣。

而這類增進戀愛技巧的課程，其「功夫心法」所在，不外乎就是「養、套、殺」3大招數。首先「前期講求瞄準目標」，不能亂槍打鳥，病急亂投醫，畢竟一步錯、步步錯。大陸的PUA網路平台，不乏充斥「看懂女生的心思，接下來任你擺布」、「首次搭訕就成功，2天後推倒就是這麼快」、「想脫單不要錯過這10種飢渴的女人」這類教學文章。

只是在勾搭對象之前，首先要懂得「自我形象改造」；「佛要金裝、人要衣裝」正是搖身一變成為PUA達人的關鍵第一步。不少坊間課程因應推出3天變「高富帥、白富美」密集課程。

舉例來說，有課程就要求男性學員必須先花費購買一兩套假名牌「裝身」，隨後要學員在各大社交平台上PO出在酒吧、高級飯店身穿名牌服飾的照片，營造「高富帥」形象；搭配猶如升學補習班慣用手法，大肆宣傳過往學員「變身」後，成功「推倒」女性的案例，增加說服力。

在完成「自我包裝後」，就進入到中期階段，挑選目標，快速發生性關係；而「通常自卑和內向的女生通常是首選」。許多惡質的PUA們會先百般呵護，用甜言蜜語迷惑「獵物」，甚至透過不經意間的身體接觸，突破對方心房，就如同把玩豢養的「寵物」般。

等到「撩得對方不要不要的」，無法自拔後，PUA們便開始祭出一系列「貶低策略」，透過技巧性地貶低，使目標產生心理性依賴，把對方牢牢「套住」，繼而使目標淪為「禁臠」，心甘情願獻上自身「青春肉體」。

最後則是「予取予求、任其擺布」的階段，最終達到「精神控制」目的。「獵物」上鉤後，PUA們便展開騙財騙色的勾當。有媒體試圖揭露名為「享妞軍團」的PUA組織後發現，其主打課程「五步陷阱情感操縱術」，諸如「瘋狂榨取」、「專屬烙印紋身鼓勵」、「寵物養成術」等課程，還有成員更大喇喇分享「寵物」的私密照片或影片。

當然要說服一般人掏出大把鈔票來上課，PUA課程內容除要吸引人，教學的導師不只個個都要有「料」，甚至還得「身經百戰」；各家業者幾乎都不惜砸重金聘請所謂「名師」，據市場行情，相關戀愛培訓班的講師月收入可高達人民幣10萬元（約43萬台幣）。

只是要成為「戀愛」講師並不容易，光會嘴上功夫吹噓沒有用，據了解，坊間業者考核的一項標準就是要有「百人斬」的經濟，簡言之，就是要先與100名異性發生性關係，這個基本門檻若沒有達到，一律打槍免談。

(中時新聞網)