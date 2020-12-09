立法院「亞東國會議員友好協會」會長、民進黨立委郭國文昨天在立院質詢時透露，日本前首相安倍晉三有意願訪台，最快可能是明年。外交部次長田中光今天對此表示：「樂觀歡迎」。

無黨籍立委林昶佐和國民黨立委溫玉霞今天在立法院外交國防委員會質詢，問及安倍訪台成行可能性？田中光表示樂觀歡迎，官方還沒有接到通知，但是我們知道民間有很大期待。林昶佐追問就是有可能的意思？田中光回應：「是的」。

溫玉霞則進一步詢問安倍來訪會帶來台灣能否參加CPTPP的好消息？田中光說，安倍訪台本身就代表雙邊關係長足進步，至於能否加入CPTPP，不是一個國家說了算，我們跟其他11個國家會努力爭取。

此外，駐日代表謝長廷日前回台，溫玉霞詢問是外交部要求他返國述職還是自己請假回來？田中光指出，「他應該是自己回來」。

溫玉霞又說，11月24日大陸外長王毅訪問日本，又表態有意願加入CPTPP，我們的駐日代表應該要留守日本顧好，怎麼會跑回來？這不合外交上的邏輯。

田中光回應說，謝代表這次回來有兩個重要會議，一個是台日協理監事聯席會議，一個是應邀出席台灣高座會交流大會，他參加民間會議也是間接推動我們參與CPTPP。

(中時 )