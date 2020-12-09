女童被找到時，面容憔悴，體重僅有30公斤左右，明顯封閉語言表達能力不足等。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

彰化一對謝姓夫婦2008離異，當年11歲的謝姓女童，撫養權歸父親所有，但女童母親竟趁探視時，將女童帶走，父親報警協尋，至今過了12年都杳無音訊，直到本月彰化警方當年失蹤的謝姓女童，在高雄某寶雅百貨有購物紀錄，追查發現女童竟是被其母親帶走，藏匿在高雄某公寓，沒上學，有語言表達能力不足等問題，目前女童由父親帶回。

近日因多起失蹤人口協尋案件，都演變成慘絕人寰的兇殺命案，田中分局長許錫榮指派副局長清海，組成專案小組，清查轄區失蹤超過３年以上人口進行調查，才破獲這起失蹤長達12年的，許錫榮表示，這錯誤的愛誤了少女正常成長，但幸好已經被找到。

田中偵查隊長陳盈雅表示，46歲的林女與其配偶謝難1998年間協議離婚，2人育有1子1女，同年2月11日林女假借探視，逕自將當年就讀國小五年級的謝姓女童，從國小帶走，至今長達12年，當年女童父親報案，並提出妨害家庭告訴，林女也遭地檢署發布通緝。

林女假借探視，逕自將當年就讀國小五年級的謝姓女童，從國小帶走，至今長達12年。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

陳盈雅說，當年失蹤年僅11歲的謝姓女童，現在已經23歲，生母帶離至今無就學，也沒有請領身分證、健保卡等證件，因此警方辦案時陷入困境，追查時接獲線報，女童多次現蹤高雄苓雅區，警方多次前往高雄協尋，最終調閱相關監視器，確定女童蹤跡，本月7日下午，在鹽埕區尋獲林女及謝姓女童。

陳盈雅說，初步調查林女將女兒帶離家庭後，搬到高雄居住，因害怕女兒被前夫帶回，一直藏匿在租屋處，還不讓女兒上學，生病也僅到藥房買藥，阻斷女兒一切與外界互動機會，女童被找到時，面容憔悴，體重僅有30公斤左右，明顯封閉語言表達能力不足等。

女童父親受訪時表示，昨天帶回家裡，他看到女兒說不出話來，很陌生，這種感覺很奇妙，昨天決定讓女兒跟媽媽回高雄，送她們到高鐵時，女兒輕拍她背，他眼淚直流；儘管她媽媽對她這樣，但畢竟她們也這樣生活這麼久了，只希望她們生活能步入正軌，回歸正常。

彰化縣政府社會處表示，目前已經主動介入調查，包括身障鑑定、醫療、等身心療育部分，事實上縣府針對６歲以下幼童，都有查核機制，像是未入學、未施打預防針等，但該個案較特別，女童並未有身分證、健保卡等身分證明文件，因此查核上確實不足，後續將檢討改進，以防相關案件發生。

(中時 )