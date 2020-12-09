台中市政府警察局第四分局春社派出所警員劉美秀、粘為淞，日前在寶山里籃球場參與寶山里的環保親子樂遊健行活動，向在場大約600名里民宣導近期關於行人路權及禁止酒駕的各項交通安全法規；讓里民都能接收到最正確、最新的訊息，現場也開放諮詢，對於警政工作有任何疑問，都讓里民即時反應，以利改善，達到更好的居住生活品質。

劉員開場以最淺顯、白話方式，向里民宣導行人路權，說明「開車開到行人穿越道時，你和行人距離不能少於3公尺，也就是三組枕木紋喔！」里民紛紛提問「是一黑一白算一組嗎？」劉員「正確！大家都很厲害啊！」現場互動熱烈，大朋友、小朋友一同來參加，每個人都精神抖擻、蓄勢待發，準備沐浴在晨光、行走於綠樹林蔭間，享受南屯工業園區美好的早晨。

警方讓里民都能接收到最正確、最新的訊息，現場也開放諮詢。（警方提供）

警方指出，本次「環保親子樂遊健行」活動相當熱門，開放報名名額僅600名，報名第一天立即額滿，完成健行的民眾還能獲得精美宣導品。

春社所長曾一峯表示，非常感謝寶山里里長廖陳里長舉辦健行活動，增加與派出所與里民交流合作的機會，藉由活動宣達防範犯罪與交通安全，寓教於樂，效果更顯著。

(中時 )