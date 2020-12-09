被動元件大廠華新科（2492）法說會釋出景氣樂觀看法，激勵被動元件類股全線噴出大漲，華新科股價不到九點半，漲幅已達8％，同集團的信昌電（6173）、佳邦（6284）跟進亮出2～5％漲幅，集團股跟進母公司同步上演慶祝行情。

華新科8日的法說會由副董事長顧立荊出席，法人出席踴躍且爆滿，對於華新科釋出的樂觀前景，今日股價以大漲反應，華新科股價刷新波段新高紀錄，創下2020年2月以來新高紀錄，成為整個被動元件類股點火標的。

在華新科領軍之下，不僅集團股同步噴出大漲，龍頭股國巨也直逼500元大關，同步刷新波段新高紀錄；保護元件大廠興勤（2428）則一舉跨越新高，最高一度來到153元。

華新科在法說會上透露LTCC的布局，未來華新科的晶片電阻、MLCC以及LTCC生產能力，將結合佳邦無線通訊、信昌電陶瓷粉末自製能力，合併產出LTCC，華新科看好LTCC前景，指目前交期約二十周，5G手機帶動的LTCC自第三季開始供不應求，產能趕不上手機的成長。

華新科第三季稼動率達95％，下半年開始車市邁入復甦，村田的產能被車用市場占據，在其他區塊供貨量減少，導致晶片電阻、MLCC的交期拉長，呈現有點缺貨的情況，華新科今年MLCC增加產能10％，主要生產高容、高頻的產品，目標是替代日系廠商。

(工商 )