特斯拉周二宣布該公司3個月以來第二次的增資案，這次預計將發行50億美元股票，受此消息打擊，特斯拉周二盤初下跌，但終場仍上揚1.27%。收在649.88美元，刷新周一創下的歷史高點。

特斯拉在提交給證券交易委員會的文件中表示，這些額外的股票將「不定時、以市價」出售，由高盛、花旗等十家主要銀行負責次承銷。以該公司目前市值6056億美元估算，新發行的股份占比不到1%。

包括8月進行的1股拆為5股交易在內，特斯拉今年來股價已經暴漲約670%。

今年初特斯拉執行長馬斯克曾表示公司坐擁充足的現金，不需要融資。但此時正值特斯拉的重要時刻，做為全球擴張的進程之一，特斯拉正在德國與德州大舉建造新廠。

對汽車製造商而言，建造新廠是非常花錢的事，需要極大量的資本挹注。特斯拉10月時已經向投資人預告即將展開的支出計畫，稱公司計畫在2021年與2022年支出25億美元，主要將支應新廠興建與現有產能的擴大，包括電池的製造。

馬斯克在第三財季財報的法說會上表示：「我們正試著以最快的速度花錢但不要浪費錢。但根據我們目前的計畫，不浪費錢就很難花錢。」

特斯拉第三財季的營業費用較前一年同期暴增33%，達到12.5億美元。Wedbush分析師Dan Ives周二出具報告指出，這次的增資案是一個明顯的正面信號，將進一步鞏固特斯拉的多頭行情。

特斯拉目前正在德國布蘭登堡（Brandenburg）打造其在歐洲的第一座工廠。但由於環保團體指控特斯拉的建廠作業可能傷害正在冬眠的蛇與蜥蜴，因此法院已經下令這家美國電動車製造商停止開墾當地的松樹林。特斯拉原本計畫該德國廠將於2021年夏初前開始生產電動車，但目前工廠的建造工作遭到延誤，可能推遲投產的時間表。

(時報資訊)