好壞消息參半，周二歐美原油期貨漲跌互見；據美國石油協會(API)所公布的最新數據指出，截至12月4日當周，美國原油庫存意外增加114萬桶，與分析師原先預期的減少142萬桶有所差距；此外，石油輸出國組織(OPEC)，受成員國利比亞的影響，11月石油產量已連續5個月上升，令其它試圖管理供應的產油國感到棘手。

然而受疫苗利多消息的樂觀情緒提振，使得歐美原油期貨終場呈漲跌互見的態勢。由美國製藥廠輝瑞(PFE-US)及德國BioNTech(BNTX-US)，共同研發的新冠肺炎疫苗，已於英國率先為一名90歲女士進行施打，全球也將密切關注英國後續的成效。其中美國原油跌幅0.4%，倫敦原油漲幅0.1%。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨下跌0.16美元，報每桶45.60美元；1月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.41美元；1月RBOB汽油維持平盤，報每加侖1.26美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲0.05美元，報每桶48.84美元。(商品行情網)

(時報資訊)