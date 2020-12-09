競爭油品走跌，拖累周二馬來西亞棕櫚油收低；因大連與芝加哥豆油走跌，削弱棕櫚油競爭力，拖累馬來西亞棕櫚油價格逆轉早盤漲勢，終場收低，為連續2個交易日下跌。
分析師表示，目前反聖嬰現象仍造成棕櫚油收成不佳，市場預估明年第一季棕櫚油產量會減少，因此價格還是受到支撐。
終場2月棕櫚油期貨下跌0.77％，報每噸3,366馬幣( 827.03美元)；大連期交所豆油下跌2.5％，棕櫚油下跌2％；芝加哥期交所豆油下跌1.3%。(商品行情網)
(時報資訊)
競爭油品走跌，拖累周二馬來西亞棕櫚油收低；因大連與芝加哥豆油走跌，削弱棕櫚油競爭力，拖累馬來西亞棕櫚油價格逆轉早盤漲勢，終場收低，為連續2個交易日下跌。
分析師表示，目前反聖嬰現象仍造成棕櫚油收成不佳，市場預估明年第一季棕櫚油產量會減少，因此價格還是受到支撐。
終場2月棕櫚油期貨下跌0.77％，報每噸3,366馬幣( 827.03美元)；大連期交所豆油下跌2.5％，棕櫚油下跌2％；芝加哥期交所豆油下跌1.3%。(商品行情網)
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