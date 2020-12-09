宏碁(2353)今早股價攀高漲逾7個百分點，11月業績報喜再加上年底作帳行情啟動，宏碁股價一舉突破季線反壓。宏碁旗下小金雞安碁資訊(6690)今日也站上月線。

宏碁11月單月合併營收287.19億元，年增40.6%，月增12.5%，其中Chromebook在11月營收年增高達135.4%，宏碁累積前11月合併營收為2487.21億元，年增17.9%。

宏碁指出，11月營運表現亮點包括筆電營收年增68.0%，顯示器營收年增34.9%，電競產品營收年增52.4%、累積前11月營收年增31.8%，至於Chromebook 11月營收年增135.4%、累積前11月營收年增79.0%；輕薄型筆電累積前11月營收年增53.0%。

宏碁旗下安碁資訊成立於2012年，以政府與企業「數位轉型最佳夥伴」為定位，跨足公部門、金融、電信、製造、醫療、教育文化、高科技，宏碁資訊也結盟全球數百家頂尖技術夥伴，提供企業 C3A+P數位轉型解決方案：雲端服務（Cloud Service）、智慧物聯網（AIoT）、加值運用與開發（Application）、邊緣運算載具（Appliance）及平台即服務（Platform as a Service），全面助力企業掌握數位轉型契機，建立核心競爭優勢。今年前11月安碁資訊6.76億元，年增22%。

(時報資訊)