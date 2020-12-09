「一分鐘委員會」護航萊豬 蔣萬安批：我審查5天為何民進黨做不到？

立法院經濟委員會7日聯席審查農委會有關開放萊豬的9項行政命令時，民進黨團用人數優勢，否決在野黨提出的4項討論與27項附帶決議，直接送出委員會，遭國民黨團酸是「一分鐘委員會」，衛環委員會召委蔣萬安今也表示，自己在當召委時針對萊豬行政命令議題共審查5天，總共有107人次發言，為何民進黨委員卻做不到？毫無面對重大議案的良好態度。

民進黨團總召柯建銘昨對此議題，強調經濟委員會的做法完全合法，並要同為召委的蔣萬安出面說句公道話。

衛環委員會今審查衛福部的明年度預算，召委蔣萬安會前受訪時表示，自己在審查萊豬行政命令時，秉持要讓大家盡量表達意見、暢所欲言的原則，因此前後共審查5天，經歷107人次的發言，這些都有議事紀錄，為何民進黨委員在經濟委員會做不到？還否決在野黨提出的討論案與附帶決議？

蔣萬安指出，經濟委員會僅花1小時就送出萊豬相關行政命令審查並不是件好事，因為這就是壓制所有在野黨的發言權，如果民進黨要護航成這樣，不讓行政機關好好面對審查，未來要如何面對這些重大議案？我想這不是一個好的態度。

(中時 )