大陸製造業持續回溫，帶動大陸高階通用型空氣壓縮機製造廠力達-KY合併營收從8月起，連續4個月成長，11月合併營收不論以人民幣或新台幣計價均比去年同期成長。力達預期下半年營收及獲利都優於上半年。9日上漲0.30元而以35.45元開出，目前呈現上漲走勢。

大陸製造業升溫，11月份中國製造業採購經理人指數（PMI）由10月51.4上升至52.1，大陸企業對工具機需求持續增溫，也帶動力達高階空壓機需求好轉，11月合併營收人民幣近1.06億元，比10月成長5.8％，較去年同期增加2.3％，折合新台幣4.61億餘元，比10月成長7.2％，較去年同期增加2.9％。前11月合併營收人民幣近9.15億元，比去年同期衰退幅度縮減17.5％，折合新台幣近39.09億元，較去年同期減少21.4％。

力達指出，力達活塞機、螺桿機、渦旋機三大產品，11月營收比重分別為13.1％、68.1％及14.2％。受惠F變頻系列大單挹注，螺桿比重大躍近至近七成，力達推出多樣化節能螺桿機種後，螺桿替代活塞機成效顯著，目前幾款明星螺桿機種，都能有效轉換既有活塞機客戶，較少需求重疊的情形，代表發展多樣化商品的策略，具可行性。

力達指出，15個亞太成員國11月簽署「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」，預期將有利於力達未來產品的銷售及減少關稅壁壘，提升力達在亞太區域內與同業競爭的優勢，RCEP將帶動大陸內需大循環，能促進內外銷雙循環，延伸區域間供應鏈需求，對大陸製造業將帶來正面作用，配合力達亞洲外銷比重逐年增加，期望能加快發展契機。

(工商 )