謝金河買台積電送老媽變「傳家寶」。（資料照）

護國神山台積電，8日寫下525元新天價，市值拉升至13.58兆台幣，成為全球第九大市值企業。財信傳媒董事長謝金河表示，每天都有人問他「台積電漲這麼多，還可不可以買？」，他舉媽媽手上持有近30年台積電為例，強調台積電長期投資的價值，而非多數投資人視為短線操作。

謝金河在臉書發文指出，被當成護國神山的台積電，8日寫下525元新天價，市值拉升至13.58兆台幣，在美國的Adr也創下107.84美元高價，市值5592.62億美元，台積電市值超過巴菲特的波克夏A股，緊追在Tesla後面，成為全球第九大市值企業，這又是台灣企業史上的新里程碑。

他說，這3年他談台積電最頻繁，一再強調台積電的護國神山地位，也肯定台積電長期投資的價值，甚至還拿出媽媽手上持有近30年的台積電當例子，但多數投資人都把台積電當成短線操作，要不然就是心存懷疑，一直在旁邊看看。他發現這些年被問到最多的問題就是：台積電漲這麼多了，還可不可以買？

其實在去年10月下旬，台積電股價逼近300元大關時，謝金河就提到，他在1993年，買2張台積電送給母親，隔年被父親賣掉一張，那僅存的一張，如今經過年年配股配息，變成30張股票，現在媽媽手上的台積電股票，已經成了她的傳家寶。若依台積電9日股價520元、擁有30張來估算，資產高達1560萬。

謝金河表示，2017，年5月8日這一天，台積電股價見到200元，市值也超過5兆台幣，這時候來看台積電股價已經很高了，他在2016年底對台股的展望報告中，把台積電目標價設定200元，鴻海100元，後來鴻海最高漲到122.5元，台積電漲到266元，這三年鴻海股價再也沒有突破百元，但台積電卻屢創新高，可見企業的創新與營運模式決定長遠的股價未來。

他最後強調，「台積電這三年，股價從200變成525元，市值從5兆變成13.58兆元，這個變化真大！台積電漲到這個樣子還能不能買？沒有人能給肯定答案，但只有長期持股的投資者才能不憂不懼！」

(中時新聞網)