2011年成為台灣世界展望會資助人的楊永苓，一路資助一名印度女孩，在長達9年的資助旅程中，楊永苓一路看見孩子成長，甚至在2018年時她參與印度關懷行，千里迢迢飛到印度和孩子相見，讓她深覺這趟資助旅程，不只改變貧困孩子的生命，更帶給她的許多啟發和轉變，彼此影響、一起成長。

在這趟截至目前為止9年的資助旅程，楊永苓一路上看見孩子的感謝信從需要別人代筆，到可以自己手寫英文；看見她從幼年成長到少女的模樣；也看見她兒時在媽媽身上哭鬧到開始會自信地微笑。

台灣世界展望會邀請社會大眾加入資助兒童計畫，和弱勢兒童共創許多美好的「第一次」經驗。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

與女童見面後，楊永苓說，其實在相見前，因僅是透過彼此的信件和照片來了解彼此，當時沒有感受到這份跨越距離與時差的連結有多特別，只是盡力幫助一個人。但是在到達當地後，當群眾熱烈奔騰的對你微笑、觸碰你的手，那一刻我才明白原來我的一點點幫助，可以對他們生活有巨大的改善，以至於他們有這麼大的迴響。

回來後的楊永苓，為想把這份愛與感動分享給大家，不僅寫文章分享在網路上，甚至在自己的生日派對上讓朋友以「捐款代替送禮物」的方式，邀請大家發揮愛心捐款給印度脆弱地區。她還說，當她人生遭遇低潮時，也總會想起遠方孩子的笑容鼓勵自己，並學習用正向思考面對生命的大小事。

如今，楊永苓除了持續資助印度女童，亦同時支持衣索比亞、瓜地馬拉和柬埔寨的孩子，期間也曾見證過一名宏都拉斯的孩子自立。另外，她亦投入台灣世界展望會的志工服務，在課輔班陪伴台灣弱勢孩童學習與成長。

台灣世界展望會邀請社會大眾加入資助兒童計畫，和弱勢兒童共創許多美好的「第一次」經驗。捐款可洽02-2175-1995，或台灣世界展望會官網。

(中時 )