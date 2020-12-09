罷捷總部12月8日造勢現場照片。（圖／取自臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」）

罷捷總部12月8日造勢現場照片。（圖／取自臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」）

高雄市議員黃捷罷免案於11月20日提交第二階段連署名冊，中選會現正查對名冊中。根據第三階段需要25%的同意票來看，罷免必須達到71956人高門檻，讓罷捷總部積極在各地動員拉票。昨日（8）罷捷總部粉專刊出最新催票影像，一大群志工不分日夜站在馬路旁，高舉標語看板，不僅引起當地路人注意，更引發廣大網友迴響，直呼：「好感動！」

臉書粉絲專頁「鳳山清捷行動本部」發布昨日志工團造勢照片，圖中可見一大群穿著「鳳山清捷隊」黃色背心的志工，高舉著「罷免黃捷」、「白目下台」、「挺中天」、「捷伴同行 罷免」、「反萊豬 保護校園食安」、「拒絕同性教育 進入校園」等標語看板，站在大馬路旁，不分日夜積極催票的身影。陣仗之龐大，讓路過的行人為之側目。

不僅如此，罷捷總部發言人徐尚賢更在一群罷捷志工團中，穿著「鳳山清捷隊」上衣、拿著麥克風奮力開講，身前則擺著大立牌，上方寫著：「罷免黃捷議員，將進入投票階段。請鳳山市民，踴躍出來投票。」

文章發出後，不到一天獲得近700個讚，網友紛紛留言：「傍晚有看到呦！感恩！感動」、「好感動！」「有你們真好」、「你、妳們辛苦了加油」、「謝謝大家，辛苦了！」「加油加油」、「辛苦了 一定要罷掉她」、「天氣很冷記得保暖，加油」、「我鳳山，我驕傲」、「我們一定會成功」。

(中時新聞網)