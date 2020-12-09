1.威致(2028)：12月以來外資僅1日賣超、其餘皆買超，今早股價一度彈升逾5%。

2.英瑞-KY(1592)：11月營收年增8.13%，昨外資買超211張，激勵今早股價強攻漲停。

3.英利-KY(2239)：11月營收年增15.77%，外資本月以來日日買超、計606張，今早股價一度漲逾4%。

4.三陽工業(2206)：昨獲外資又轉買超357張，今早人氣升溫，股價強漲逾近5%，收復5日線。

5.和大(1536)：特斯拉題材加持，不理外資昨轉賣超，今早挾量衝上112元、漲幅3.7%。

6.久陽(5011)：11月營收年增207.34%，昨外資買超384張，今早股價再漲逾7%慶歡。

7.凱美(2375)：業績優勢+外資昨日買超逾1300張，修正後再攻，勁揚3%。

8.華新科(2492)：高雄擴建新廠，LTCC明年底產能擴一倍，早盤成功突破前高，創8個月來高點。

9.勤凱(4760)：訂單看到明年2月，太陽能、5G添動能，今早再次挑戰百元拚站穩。

10.愛山林(2540)：打炒房政策持續發酵，賣單出籠逃難，早盤下殺逾半根跌停板。

11.和成(1810)：冬季為保暖家電添買氣挹注免治馬桶業績，股價墊高上漲約2%。

12.鴻海(2317)：外資、投信大力買，88元上方有守，早盤繼續在90關卡前等入場。

13.台航(2617)：明年營運可望較今年成長，外資中止3連賣超，早盤帶量上漲逾5%。

14.益登(3048)：11月營收年增34.32%，加上外資連3日買超挺，股價一度強漲近6%，衝上波段新高價。

15.再生-KY(1337)：原物料題材、十四五拚內需，買氣回籠，晨盤續彈，奔上9.43元漲停。

16.樺漢(6414)：三大法人昨轉買超，早盤續漲逾2%。

17.上奇(6123)：11月營收登2年最高，早盤漲逾3%。

18.宏碁(2353)：11月營收年增逾4成，創近7年同期新高，早盤漲逾6%，突破季線。

19.安鈦克(6276)：外資連11日買超，早盤漲逾4%，改寫前高。

20.晶電(2448)：11月營收創15個月新高，昨獲三大法人聯手買超1.3萬張，晨盤跳漲4%，登波段高。

21.合晶(6182)：11月營收6.71億元，年增18.67%，早盤翻紅急漲5%，衝上逾2年高。

22.中美晶(5483)：11月營收51.39億元，年增2.61%，昨獲三大法人聯手買超相挺，早盤火速漲停，改寫逾10年高價。

23.全新(2455)：11月營收登今年高，三大法人連買兩日相挺，早盤強攻漲停，續寫波段高。

24.友訊(2332)：獲愛立信聯手打入歐美市場，搶賺5G財，今一度彈升5%，一度突破30關及逾9年高價。

25.璟德(3152)：11月營收年增43.96%，早盤勁彈5%，勇闖500元天價。

(時報資訊)