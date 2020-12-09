歐盟統計局周二表示，消費者支出和出口明顯增加的帶動，歐元區夏季的經濟錄得相當高的經濟反彈。

統計局數據顯示，7~9月的第三季GDP較第二季成長12.5%，為自該統計局1995年開始發布該項數據以來最佳的季度漲幅表現。

周二公布的數據為第三季GDP終值，較11月預估的初值12.6%微幅下修。第三季GDP終值按年萎縮4.3%，稍微優於先前初值的萎縮4.4%。

終值微調的原因主要為對第二季GDP估算的變化，此前估算為萎縮11.7%，11月調整數據後第二季GDP終值為萎縮11.8%。

第三季的經濟好表現主要為區域內消費支出和出口所帶動；夏季之時，商店和工廠紛紛重啟，民眾認為已經要走出春季的疫情。

家庭支出為歐元區第三季的成長貢獻了7.3個百分點，政府支出則貢獻了1.1個百分點。

多數地中海國家表現出高於集團的平均表現，法國、西班牙、義大利領先歐元區平均表現。

歐元區第三季就業人數增加了1.0%，統計局上調了百分點數據；該數據也優於第二季的下跌3.0%。然歐元區就業情形仍低於疫情水準。

(時報資訊)