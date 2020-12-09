前以色列太空計畫頭子伊賽德（Haim Eshed）日前接受以色列媒體專訪時表示，外星人實際上存在地球上，就躲在我們之間，但他們希望等到人類準備好後再現身；他還指出外星人和美國秘密簽署協議，在地球上進行實驗，他們在火星上有一個秘密基地，美國太空人曾經造訪。

綜合「猶太新聞」（The Jewish Press）、英國《太陽報》（The Sun）報導，現年87歲、於1981至2010年間擔任以色列安全太空計畫頭子的伊賽德，日前接受以國最大報《新消息報》（Yedioth Ahronoth）專訪時表示，外星人早已來到地球，就躲在人類之間，美國總統川普也知情，甚至差點暴露外星人存在的消息，不過遭外星人阻止，希望不要曝光自己的蹤跡，希望等到人類準備好、能夠理解時，再宣布自己的存在。

伊賽德在專訪中說：「這些外星人要求不要公開他們的存在，因為人類還沒準備好。川普差點就說出去了，不過外星人說：等一下，先讓人們冷靜。他們不希望造成集體歇斯底里，他們希望先確定我們頭腦清楚、而且可以理解。」

「他們在等待人類進化，達到普遍都能理解什麼是太空、太空船的程度。」

伊賽德還透露，外星人和美國政府秘密簽署協議，在地球上做實驗。「外星人和美國政府之間有一個協議，他們和我們簽署合約，在這裡做實驗，他們也做研究，試圖了解宇宙的結構，他們希望我們能夠幫助他們。」

伊賽德還指出外星人在火星深處打造了一座秘密地下基地，美國太空人不只曾造訪，還在那裡和外星人進行對談。

伊賽德的驚人言論讓「猶太新聞」直接在報導中稱他瘋了、「腦袋有問題」，不過伊賽德當時在專訪中也坦言，「如果5年前我這麼說，我肯定會被抓去就醫，不管到哪個學術場合，人們肯定會說：這個人瘋了。」不過伊賽德指出，他現在已經沒什麼可失去的了，他已經拿到學位和許多獎項，在學界也備受尊敬。

(中時新聞網)