蘋果（Apple）早在Apple Watch Series 4當中就推出的全新功能「心電圖」（ECG），台灣民眾久候2年多，終於要在台灣正式啟用了！由於心電圖功能先前未在台取得相關認證，因此蘋果官網沒有太多著墨說明。但根據過往所公佈的資訊，只要是Apple Watch Series 4、Series 5以及Series 6皆可支援，Apple Watch SE則是不支援這項功能，還請留意。

蘋果透過官網指出，Apple Watch Series 4 與後續錶款上的「心電圖」app已獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署批准為醫療器材 (SaMD) 的 Class II 軟體。將於台灣時間 12 月 15 日星期二起，透過 iOS 14.3 與 watchOS 7.2 在台灣推出。這項功能讓 Apple Watch 使用者直接在手腕上透過手錶即可測量心電圖，在他們出現心跳加速或少跳等症狀時立即擷取心律的產品，並可協助向醫生提供重要數據。

「心電圖」app將協助使用者辨識心房顫動 (AFib) 的徵兆，這是最常見的心律不整形式。如果不加以治療，AFib 可能會導致中風，這是世界上第二大最常見的死因。

Apple 營運長 Jeff Williams 表示：「Apple Watch 已協助全球許多人士，並已成為顧客生活中十分重要的一部分，對此，我們深感榮幸。隨著「心電圖」app 的發布，Apple Watch 更邁出下一步，使人們能獲得有關其健康的更多資訊。」

Apple 健康副總裁 Sumbul Desai 醫學博士表示：「我們有信心這項功能能協助使用者與醫生進行更有資訊根據的對話。透過此功能，顧客將能以更有意義的方式，更充分了解自己的心臟健康狀況。」

內建於 Apple Watch Series 4 與後續錶款上水晶玻璃錶背與數位錶冠的電極，能搭配「心電圖」app，讓顧客測量與單導程讀數相似的心電圖。若要隨時記錄心電圖，使用者可在 Apple Watch Series 4 與後續錶款上啟動「心電圖」app，然後用手指按住數位錶冠。當使用者觸碰數位錶冠時，即可連通電路，並且會測量整顆心臟的心電訊號。30 秒後，會將心律分為 AFib、竇性心律，低或高心率或不確定。所有記錄、其相關分類和任何已記錄的症狀都會安全地儲存在 iPhone 上的「健康」app 中。使用者可以將量測結果的PDF與醫生共享。

在約 600 名參與者的臨床試驗中，驗證了「心電圖」app 能將心電圖記錄準確分為 AFib 與竇性心律。由心臟病專家根據 12 導程心電圖的黃金標準所制定的心律分類，與自「心電圖」app 同時收集記錄的心律分類進行比較。研究發現，Apple Watch 上的「心電圖」app 在對 AFib 的分類中顯示出 98.3％ 的敏感度，並且在可分類記錄中對竇性心律的分類顯示出 99.6％ 的特異性。在這項研究中，「心電圖」app 可以對 87.8％ 的記錄進行分類。

目前在台灣官網上，蘋果僅提供Apple Watch Series 6、Apple Watch SE以及Apple Watch Series 3的販售，當中僅有Apple Watch Series 6支援心電圖功能。但消費者也可以前往蘋果經銷商，尋找購買Apple Watch Series 4以及Apple Watch Series 5的機會。

(科技)