軒郁（6703）因旗下IQUEEN愛女人購物網平台，在《雙11狂歡盛典》繳出漂亮業績，帶動11月營收一舉突破2億元，較去年同期增長達102.29％，再攀歷史同期新高。

該公司累計1-11月營收12.4億元，較去年同期增加43.42％。

軒郁IQUEEN愛女人購物網平台電商主管表示：雙11狂歡盛典前3名的熱銷品類包含美妝保養品、機能保健食品及防疫商品，其中軒郁國際旗下自有品牌「MIRAE未來美」較去年同期成長82％，創下IQUEEN愛女人購物網自舉辦雙11購物節活動以來的業績新紀錄。

軒郁整合旗下6大品牌，透過雙11活動帶動之新會員人數較去年同期成長40％；截至11月，IQUEEN愛女人購物網會員數已逼近80萬人。

由於第四季是電商旺季，軒郁繼雙11之後，雙12再掀年末送禮購物潮，推出「雙12奢華大賞」，預期能推升單季營收創下單季新高，將帶領年末整體營運動能持續躍進，有望續攀歷史高峰。

(工商 )