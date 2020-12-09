中華婦女聯合會理事長何建華，2020大選獲中華統一促進黨提名不分區立委，卻被控招待陸配及選民赴大陸旅遊，涉違反《選舉罷免法》遭起訴。台灣高等法院維持一審判決，認定檢方提出的事證不足證明賄選，判何女無罪，檢可上訴但須符合速審法規定。

檢方起訴指出，何建華去年12月2日在中華婦女聯合會臉書粉絲團貼文，邀請具有投票權的陸配，前往金門、廈門旅遊，5天4夜行程只收7800元，明顯低於行情，其餘由陸方資助，食宿由陸方官員落地接待。

金廈旅遊團共有24名選民報名參加，12月18日出遊當天，何建華穿上中華婦女聯合會背心到機場送機，並介紹自己是統促黨不分區立委候選人，另在旅遊團微信群組發文：「政黨票請投2號統促黨」，涉嫌賄選。

高院認為，檢方指控被招待的2人不具有本案選舉投票權，且本案旅遊住宿、餐飲品質之優劣，純屬旅客個人主觀價值判斷，無從以部分旅客之個人意見遽認被告向本案旅客提供「顯低於市價半價、行程優良之本案旅遊」之不正利益。

合議庭表示，檢察官迄未提出其他積極證據證明本案旅遊有何「落地招待」、「全程接待」之具體內容，本案旅遊縱係何女在去年11月22日正式獲統促黨提名本案選舉參選人後始規劃之行程，亦無從以此遽認被告主觀上係基於行賄之犯意而為。

(中時 )