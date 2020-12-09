一輛砂石車昨（8日）下午行駛在國道3號北上296公里路段時，先後遭到4輛黑色轎車包圍夾擊，行車紀錄畫面中可見，當時公路上車輛不多，砂石車先遭到2輛黑車前後夾擊，再遭2黑車在旁平行行駛，4輛黑車形成「圍堵大軍」，讓砂石車無法變換車道、加速逃脫，驚悚畫面讓網友笑稱是在拍真實版玩命關頭嗎？

一名網友日前在臉書「爆料公社二社」PO出一段行車紀錄器影片，長達4分35秒，他說昨天下午3時15分左右目睹一起4車圍堵砂石車的事件，讓他直呼「發生什麼事」。

砂石車遭4輛黑車夾擊圍堵。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

畫面中，一輛砂石車行駛時，先是遭2輛打著雙黃燈的黑色轎車一前一後夾擊，當砂石車欲左切繞開時，但又被開到側邊的黑車圍住；當時國道道路上車流通暢，但砂石車卻一直遭黑色車輛一路平行行駛，圍堵意味明顯；砂石車遭圍堵時間長達4分鐘；最後才右切下交流道。

許多網友看到影片後紛紛留言表示，「可能先前發生行車糾紛？」「應該是老闆得罪人或者彼此有過節」、「就算有糾紛應該先下交流道，而不是一直把車夾在中間吧！」、「有本事直接攔停，一直閃雙黃燈幹嘛」。

(中時新聞網)