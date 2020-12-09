浙江返台台商（案719 ）確診武漢肺炎，從境外到發病相隔12天，遭疑為本土感染。指揮中心指揮官陳時中今天表示，這名個案沒有疑似本土感染的條件，將做基因序列釐清感染源。

中央流行疫情指揮中心昨天公布新增的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入個案中，案719為台灣籍50多歲男性，今年9月中旬到中國浙江處理公事，11月22日從上海浦東機場搭機返台。入境時無症狀，並持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。

不過，就在居家檢疫期間，個案出現發冷、發燒症狀，昨天確診，從境外到發病日間隔12天。指揮中心發言人莊人祥指出，有可能是境外感染還在潛伏期內，但也不排除本土，但入境台灣後是一人一室，不會接觸到其他人，在台灣感染機率比較低。

陳時中今天上午在立法院社會福利及衛生環境委員會會前接受媒體聯訪時表示，這名個案沒有疑似本土的條件，不能說是「疑似本土」，但仍會做基因序列釐清感染源。

因應近期許多境外移入個案都在檢疫期滿後才確診，有專家建議延長14天居家檢疫期，或改採隔離期滿採檢措施。

陳時中說，截至目前，檢疫期滿後確診的個案經病毒培養，大多都培養不出來，代表病毒不會複製，就不會傳染或是有攻擊性，但仍會提高警覺，畢竟武漢肺炎無論從檢測或症狀，都無法立即辨別哪些人被感染，隨時提高警覺是必要的。

英國上週開全球首例，批准使用美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech聯手研發的疫苗，昨天正式開始大規模接種，疫苗效果以及台灣接種時程引發關注。

陳時中指出，由於英國才剛開始接種，還沒辦法從數據中看出影響，會持續努力爭取儘早取得疫苗、展開接種，目前看起來6月開始接種應該沒有問題，各國開打後累積的數據和情況，也會對台灣接種政策帶來很好的參考價值。（編輯：謝雅竹）1091209

(中央社)