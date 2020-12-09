社會住宅租金爭議延燒，內政部長徐國勇今天說，中央政策很清楚，租金是以市價8折出租，如果是弱勢家庭則以65折出租；至於台北市明倫社宅他也不批評，各地政府要有能力處理。

立法院內政委員會今天邀徐國勇列席，專題報告「青年權益下修18歲，強化青年權益保障」並備詢。

台北市明倫社會住宅租金引發討論。徐國勇會前受訪時說，政府蓋社會住宅是提供給弱勢、買不起房子的民眾，或是出外打拚的年輕人都能住得起；政策很清楚，租金是市價的8折，如果是弱勢家庭則以市價的65折出租，盼將租賃市場公開透明化。

徐國勇表示，政府要自行興建12萬戶、包租代管8萬戶社會住宅，就是要讓弱勢家庭及年輕人住得起，「中央標準老早就訂在這裡」；至於明倫社宅的租金，「我也不批評，各地政府要有能力處理這些事情」。

內政部日前進行預售屋聯合稽查，徐國勇說，內政部準備修正平均地權條例，明文禁止紅單轉讓，對於沒有建照就出售紅單的建案，也一定嚴加處罰；目前已經查緝44個案子，未來將不定期、無預警查緝。

另外，台灣人權促進會昨天指出，晶片身分證訴訟第二次開庭，身為被告的內政部卻無人出席，內政部說因為訴訟延期，無人出席是不實資訊。

徐國勇表示，數位身分證開庭是因為委任律師衝庭所以跟法院請假，也經過准假，「事情就這麼簡單，不必多想其他的」，這在法院是非常頻繁的事。

至於明年1月數位身分證的試辦範圍，將從新竹市、澎湖縣、新北市部分區域，縮小到只剩新竹市。徐國勇說，更成熟時會跟大家說明。

(中央社)