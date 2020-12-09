力晶集團旗下晶圓代工廠力積電今天登錄興櫃交易，早盤股價一度達新台幣84元，較認購價26元大漲2.23倍，市值達2608億元，超越世界先進的2106億元。

力晶於2012年12月因財務危機股票下櫃，在創辦人黃崇仁帶領下，成功轉型晶圓代工廠，償還新台幣1200 億元債務，並分割重組成力晶科技與力積電，其中，力積電今天登錄興櫃交易，並準備明年上市。

黃崇仁帶領力晶集團重返上市（櫃），寫下半導體業傳奇，力積電登錄興櫃備受市場矚目，黃崇仁曾說，將以比價世界先進為努力目標。

力積電今天股價表現強勁，一度達84元，較認購價26元大漲2.23倍，只是世界先進股價最高達128.5元，力積電距離世界先進仍有44.5元的價差。不過，力積電市值一度達2608億元，超越世界先進的2106億元。

力積電前10月營收377.94億元，已超越去年整年度營收358.97億元，稅後淨利31.94億元，也優於去年虧損26.43億元，每股純益1.03元。（編輯：趙蔚蘭）1091209

(中央社)