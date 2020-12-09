花蓮縣警局瑞穗鄉瑞美公園旁及中山路三段，設置「數位雷達測速照相」，明年1月1日正式啟用。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣地廣路寬，超速違規屢出不窮，花蓮縣警局多次接獲陳情，表示嚴重影響用路人交通安全及生活安寧，為遏阻交通違規，減少交通事故發生，縣警局將在花蓮市美崙坡段、瑞穗鄉瑞美公園旁及瑞穗鄉中山路三段等3處，增設「數位雷達測速照相」，明年1月1日正式啟用。

花蓮縣固定測速照相設備目前共有37組，其中包含闖紅燈照相設備10組，花蓮縣警察局表示，縣內道路因平日及夜間車流量不大，車輛超速層出不窮，超速違規是縣內目前最嚴重交通事故主因，超速噪音擾民外，影響用路人安全，因此順應當地居民陳情，109年度由花蓮縣政府追加預算，將加設3組「數位式雷達測速照相」。

「數位式雷達測速照相」設備增設位置，花蓮縣警察局表示，將分別設置於台9線190.37公里處、193縣道89.12公里處（西往東方向）、縣道193線88.15公里處（東往西方向），速限均為時速50公里，預計明年1月1日啟用。

花蓮縣警察局強調，設置雷達測速器並非以舉發為目的，而是希望遏阻汽機車駕駛人僥倖超速行為，防止事故發生。

(中時 )