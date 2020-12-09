南韓天團EXO人氣成員燦烈10月爆出偷腥醜聞，被自稱前女友的網友指控劈腿10多女，所屬經紀公司居然回應「針對該網路爆料貼文沒有要發表相關官方聲明」，本人也在惹議後神隱，讓部份觀眾氣得要求刪掉綜藝節目《叢林的法則》有他的片段。

《叢林的法則》即將在12日播出有燦烈的新內容，許多網友看不慣他私生活不檢點，特地連到節目官方討論區，要求刪除燦烈出演的所有片段，燦烈的粉絲見狀，跟著湧入討論區聲援偶像，「別傷害他」、「會一直相信並支持燦烈」等，與網友形成強烈對比，也掀起慘烈的鍵盤戰爭。

燦烈被自稱前女友的網友抖出交往3年期間，劈腿次數高達10多次，對象包含女偶像、直播主、YouTuber、舞者和空姐，引發外界譁然，對此所屬經紀公司SM娛樂不對此事發表官方聲明，燦烈本人也選擇沉默，消極的作為令部份網友不滿，開始有要求燦烈退團的聲浪出現。

此時又有一名自稱燦烈友人的爆料者指出，兩人因EXO成員伯賢介紹認識，起初認為燦烈是不錯的人，後來發現他的言行舉止不需要深交，爆料者繼續說：「我曾經告訴你要謹言慎行，你卻說即使這樣自己的粉絲還是很多，這根本就是欺騙」，並表示前女友的爆料都是事實，燦烈還特地打電話給他要求保密，不過該支爆料帳號已遭刪除。

(中時新聞網)