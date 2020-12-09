人手一機上網超方便，許多人也在網路上尋覓真愛。大陸一名50多的已婚王姓男子，愛上一名從未謀面的年輕女子，常常用手機轉帳給她零用錢，甚至為了她而離婚、將房子抵押給她錢花，沒想到這名女子的身分曝光，讓王男超傻眼！

據《瀟湘晨報》報導，王男的表叔邀他一起投資、賣商品，並介紹了公司的電話客服林姓女子，王男天天和林女上網聊天，最後深深愛上林女無法自拔。王男開始利用微信紅包功能，經常小額轉帳給林女。

林女表示自己一個人離鄉背景工作，相當辛苦，王男轉帳金額也從台幣3位數慢慢上升到4位數。一日表叔對王男透露，林女其實遇到困難，需要一大筆錢處理，王男為此還將名下的房子拿去貸款，並借了高利貸，就是為了要幫林女渡過難關。

王男在林女身上砸大錢，但不論怎麼約她，她都不肯跟他見面，每次拒絕的理由都不一樣，到最後王男終於覺得自己遇到了感情詐騙，於是報警處理。警方接獲報案後展開調查，但卻始終找不到林女，於是找上當初介紹林女的王男表叔。

表叔到案後面對警方的詢問時支支吾吾、閃爍其詞，最後警方終於發現林女是表叔假扮的，王男付出的所有金錢都被他吞了！表叔坦言一開始就是想要騙王男的錢，但沒有想到王男會報警，害自己吃上官司。

(中時新聞網)