日本森記念財團都市戰略研究所公布2020年全球48個主要城市綜合實力榜，英國首都倫敦9連霸，第2至6名分別是紐約、東京、巴黎、新加坡、阿姆斯特丹，與去年相同。中國主要城市香港、上海分列第9、10名，北京第15，台灣唯一上榜台北名列第37名。

該榜單根據經濟、研究與開發、文化與交流、居住、環境、交通與可近性等6大項評比,，各大項又有區分細項，例如居住評分包括就業環境、居住花費、治安與安心度、生活良好性、生活便利性；環境則包括永續度、空氣品質、都市清潔度等來評分。

榜首倫敦在文化與交流、交通與可近性2大項名列榜首，經濟、研究與開發名列第2，不過居住只排第10、環境更只有第14。紐約是經濟、研究與開發榜首，阿姆斯特丹、斯德哥而摩分別拿下居住、環境第1。

報告特別指出上海在經濟項目由去年第16升至第11，主因是疫情帶來遠端工作趨勢，而上海在工作場所的多樣性分數大幅提升。台北在環境項目最突出，名列第19，在以華人為主城市僅次第13名新加坡，其餘各大項排名分別為經濟第30、研究與開發第23、文化與交流第43、居住第31、交通與可近性第24。

森記念財團(註：日文漢字並無紀念與記念區別)都市戰略研究所自2011年開始發布全球城市綜合實力榜，倫敦除2011年輸給紐約只排第2，始終占據榜首。東京、巴黎也相對穩定都位居第3、4名，東京是在2016年將巴黎擠到第4，新加坡則是10年來都名列第5。台北2011年由第29名出發，排名持續下滑，但今年較去年上升2名。

完整排名如下：

倫敦、紐約、東京、巴黎、阿姆斯特丹、柏林、首爾、香港、上海、雪梨、洛杉磯、馬德里、墨爾本、北京、維也納、杜拜、多倫多、哥本哈根、蘇黎世、巴塞隆納、斯德哥爾摩、法蘭克福、舊金山、芝加哥、溫哥華、波士頓、布魯塞爾、日內瓦、莫斯科、都柏林、赫爾辛基、大阪、伊斯坦堡、曼谷、華盛頓、台北、吉隆坡、米蘭、布宜諾斯艾利斯、特拉維夫、聖保羅、福岡、墨西哥城、雅加達、開羅、約翰尼斯堡、孟買

(中時新聞網)