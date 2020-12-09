郭男結束連鎖豆奶攤，轉而設地下工廠，並以豆作職人為品牌，販售杏仁茶、豆漿、奶茶等偽標飲品。（馮惠宜攝）

郭男結束連鎖豆奶攤，轉而設地下工廠，並以豆作職人為品牌，販售杏仁茶、豆漿、奶茶等偽標飲品。（馮惠宜攝）

嘉義豆奶攤民雄店2018年間造成一位中正大學林姓研究生死亡，郭姓總負責人獲判無罪。不料，日前警方接獲檢舉，發現郭男東山再起，在嘉義市東區設立違法地下食品工廠，謊騙有通過食品認證，賣起豆漿、紅茶等罐裝飲料。對此，當初受害的林姓研究生父親則痛批，郭男幕後定有高人指導，藐視法律。

2018年4月間嘉義豆奶攤民雄店因蛋汁有沙門氏菌，爆發食物中毒案，造成中正大學林姓研究生死亡，另有52人就醫，事件爆發後震驚全國，雖然事後相關人員都受到司法裁決，而嘉義豆奶總店郭姓負責人則因無法證實有介入民雄店經營，獲判無罪，未料郭男卻轉而在自宅成立食品廠，並以豆作職人品牌將飲品銷往台中至高雄60家早餐店、火鍋店。

刑事警察局中部打擊犯罪中心日前接獲民眾檢舉，經專案小組埋伏蒐證多日，於本月2日持台灣嘉義地方法院核發之搜索票，至郭男在嘉義市東區設立的地下工廠、冷凍庫及公司等5處所執行搜索，並帶回郭男及其員工13名進行偵訊，現場也查獲贓證物：偽標飲品2920罐、937包（約5.6公噸）、各式生產機具及貨車5輛。

刑事警察局中部打擊犯罪中心偵六大隊隊長王嘉華指稱，郭男原為多間連鎖早餐店之負責人，前年4月間，所轄民雄店傳出集體食物中毒事件，導致52人送醫，其中1人死亡。事後郭男改以地下工廠生產之方式，於各通路（約60間商家）及網路上銷售相關飲品牟利。

郭男於嘉義市東區住宅用地，設立非法食品加工廠，推出一系列飲品，生產包括：豆漿、米漿、奶茶、杏仁茶、紅茶、薏仁等飲品，標榜投保產品責任險2000萬元、通過ISO9001（品質管理系統）、ISO22000／HACCP（食品安全衛生管理系統）招徠不知情民眾購買，涉有詐欺之嫌。

刑事警察局中部打擊犯罪中心也在訊後依涉嫌詐欺、偽造文書、妨害農工商罪、商標法及食品安全衛生管理法等案移送台灣嘉義地方檢察署偵辦。

對此，當初受害的林姓研究生父親接受《ETtoday新聞雲》訪問時，無奈表示，之前出事郭男被判無罪，一邊打官司一邊經營地下工廠，完全無視法律。同時也懷疑郭男的幕後有高人指點，才敢屢次犯案。

(中時新聞網)