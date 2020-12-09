彰化一名11歲女童，因父母離異遭林姓母親帶走後，母親擔心女兒會被父親找到，12年來竟將她囚禁在屋內足不出戶，也不讓女兒上學就醫，警方尋獲時發現受成皮包骨，只剩下32公斤，根本看不出是23歲的成年人。警方尋獲關鍵，在於發現曾有人目睹林婦出沒在高雄，員警耐心查訪，才發現林婦經常出沒在寶雅賣場，經過埋伏跟監才確認林婦在鹽埕區住處，順利尋獲兩人。

謝姓女童12年來救助在這個小房間內，因此產生言語及認知上不足。(吳建輝翻攝)

謝姓女童在11月2日被母親帶出購物時遭路口監視器影像拍下畫面，成警方尋獲關鍵。(戴志揚翻攝)

警方調查，林婦與丈夫在97年協議離婚，兩人育有一子一女，監護權判給父親。林婦在97年2月11日利用探視女兒之便，就將當時就讀國小5年級的女兒帶走，從此人間蒸發，生父發現後立刻報警協尋並控告林婦妨害家庭。

田中分局表示，女童於97年2月發布失蹤後，發現她未請領身分證及健保卡，甚至信用卡資料，因此苦尋多年遇到瓶頸，12年來毫無下落，警方相當擔憂女童恐怕已凶多吉少。

不過警方根據林女娘家地緣關係，發現她有繼承家人不動產，且有線報指出她曾多次出現在高雄，於是協請高雄市福德派出所協尋，終於發現他經常會前往寶雅賣場購物，於是前往調閱監視器影像，發現林婦確實多次前往購物，同時也在11月2日拍到林婦帶著女兒購物身影，警方立刻派員長時間埋伏守候就等林婦現蹤，終於在12月7日傍晚5點多，發現林婦出現，於是跟蹤到其住處後尋獲她和女兒。

但是警方發現女童身材瘦小，看起來根本不像是23歲的成人，根本是皮包骨狀態，原來是林女將女兒帶離家庭後，搬到高雄居住，因害怕女兒被前夫帶回，一直藏匿在租屋處，還不讓女兒上學，生病也僅到藥房買藥，阻斷女兒一切與外界互動機會，女童被找到時，面容憔悴，體重僅有30公斤左右，明顯封閉語言表達能力不足等。

彰化縣政府社會處表示，目前已經主動介入調查，包括身障鑑定、醫療、等身心療育部分，事實上縣府針對６歲以下幼童，都有查核機制，像是未入學、未施打預防針等，但該個案較特別，女童並未有身分證、健保卡等身分證明文件，因此查核上確實不足，後續將檢討改進，以防相關案件發生。

(中時新聞網)