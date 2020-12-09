「館長」陳之漢槍擊案，新北檢警組成專案小組展開追查，發現涉案槍手與竹聯幫寶和會關係匪淺，展開多波掃蕩，8日檢警發動第三破，逮捕寶和會幕後老大邵柏傑等人到案。新北市長侯友宜9日在市政會議指出，該集團是台灣很有名的殺手集團，感謝警方不眠不休追緝，加上新北地檢署指揮偵辦，只要在新北犯罪，新北絕對除惡務盡，絕對不手軟。

目前雖無直接證據證明寶和會館長槍擊案，但警方查出寶和會分子涉及多起暴力犯罪案件。

侯友宜說，從館長案發生至今已有近2個多月，這是大台北最可惡、組織最嚴密的幫派，恐嚇、勒索、殺人、擄掠，肆虐這麼久根本目中無法。

侯友宜說，整個情治單位一直沒有能力把他們一舉掃蕩，過去一直是在台北市犯案，躲到新北市，這次館長案既然發生在新北，新北就有責任扛起來。

侯友宜說，新北檢警昨日展開第三波行動，後面首腦都已一舉逮捕，殺手集團幾乎全部落網，案子雖然在內容還沒釐清 但要給警察局鼓勵，還有檢方指揮。

(中時 )