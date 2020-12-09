許多人為了美觀，會把臉上的痣點掉，不過有些痣留著，不但可以變成個人特色，甚至可以帶來好運，尤其代表財運、桃花的富貴痣千萬不要點掉！

《Yahoo新聞》報導，根據面相學，下列4個部位的痣象徵富貴，千萬別點掉，尤其長在女人身上，代表天生好命。

1.鼻翼有痣：擅長儲蓄理財、財運旺

鼻子在面相學代表是財帛宮，主管財運，鼻子有痣表示能守財、較擅於理財、企圖心也較大，有困難時容易得到旁人的幫助。代表人物：南韓女神全智賢。

顴骨有痣的女藝人代表楊丞琳演藝事業成功，和李榮浩結婚後也經常放閃，超級恩愛。（圖／截自李榮浩IG）

2. 顴骨有痣：社交能力好、婚姻幸福

顴骨有痣的女性最大特徵就是旺夫，通常擁有不錯的社交能力，經常可以獲得許多貴人相助，除了自己工作順遂，也會對老公的事業達到相輔相成的作用，讓婚姻更幸福。代表人物：楊丞琳。

3. 下巴有痣：有偏財運和正財運

下巴的痣代表「富婆痣」，象徵權利地位，特別是在主宰財富的左下巴長痣，容易有偏財運和正財運，事業成功、生活無憂，而且到中年後的運勢最高漲，包括愛情運。代表人物：宋慧喬。

4. 眼周有痣：人緣旺、桃花盛

眼周的痣代表「桃花痣」，大多擁有標緻面孔及強大的個人魅力，人緣旺、桃花盛，容易吸引異性。尤其長在下眼皮位置的痣，表示財運順暢；眼角有痣則有機會嫁入豪門。代表人物：迪麗熱巴。

韓國瑜臉有四大痣 命理師:老年豐發走大運

(中時新聞網)