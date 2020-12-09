在客製化輪圈的需求大幅增加下，巧新(1563)11月合併營收為5.56億元，為18個月來最高表現，月增1.23％、年增29.38％，累計前11月營收48.46億元，年減12.4％。

第4季汽車產業傳統旺季的催動，巧新主要客製化輪圈產品出貨暢旺，從主要客戶來看，得益於歐美超跑、豪華汽車品牌車廠客戶的拉貨力道在疫情後明顯加大且追加增量，尤其是在日系、歐系品牌車廠旗下的改裝新車款需求，帶動11月營收回溫。

未來智庫研究機構的最新報告預估，未來5年全球中型重量卡車市場規模將在350萬輛的水平，保持穩健成長的態勢，主要的成長動能將來自於大陸、美國主要新車銷售市場，而目前中型重卡市場的輪圈仍以鑄造輪圈為主，在現今各國政府要求節能減碳、氣排量法規趨嚴下，巧新除了既有超跑、豪華汽車品牌車廠新車款客製化輪圈外，也瞄準開發卡車、商用車等更多利基型市場。

(時報資訊)