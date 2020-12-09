日本政府舉債日趨嚴重，已讓日本首相菅義偉陷入財政巨大漩渦中，但此時又不得不備足銀彈，抵抗新冠病毒對經濟無情衝擊。在民間企業錢賺得少下，同時讓日本國庫稅收減少。據悉日本計畫標售國債籌資，金額將高達史無前例9600億美元。

日本政府上(8)日才剛宣布另輪抗疫振興方案，以加速復甦景氣為目標。據估計，日本抗疫總金額共投入約3兆美元，已高達日本經濟總量體三分之二。

根據日經新聞最新報導，因應另輪經濟復甦方案銀彈，日政府預計到2021年3月底的財政年度期間將狂發政府公債，從目前90.2兆日圓規模，再擴張到超過100兆日圓，約9600億美元。

日本今年賦稅歉收，當初預估值為8兆日圓左右，現在已巨幅擴增至約55兆日圓。這已是繼2009財政年度以來，再次出現財務最大缺口，因當時雷曼兄弟倒閉，進而引發全球金融危機。

日本景氣雖在第三季出現些許反彈，但疫情前景不明，還是有許多樂觀派認為，日本未來經濟還是會有緩步成長。日經報導表示，日本政府慣用金錢攻勢刺激經濟成長，加上老年化迅速導致社會福利成本增加，造成日本公債已是其經濟總量體兩倍。這沉重的國債負擔，也是全球發達國家中金額最大的。

(時報資訊)