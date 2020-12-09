大陸金屬包裝大廠福貞-KY(8411)11月份自結合併營收為新台幣5億7033萬元，年減6.56%，月增57.1%，前11月份營收金額為新台幣51億1337萬元，年減2.47%。時序已入冬季，陸續進入加熱型飲品傳統出貨季節，而客戶產品於終端銷售市場持續增溫中，復加上農曆年前傳統的拉貨效應，後續12月份接單及出貨維持正面看法。

2020年隨著疫情影響消費者購物、社交、娛樂等習慣，並對未來食品飲料行業的消費趨勢產生深刻的影響。消費者將繼續以健康為首、更加關注營養素攝取，並選擇提高免疫力的產品。飲料業在其產品的零售包裝上商業行為將保持更加透明，消費者會關注產品包裝，並更接受一次性和防篡改的包裝，確保產品安全及衛生。福貞-KY指出，憑藉金屬包裝行業多年的耕耘，以超標準的檢測能力為一線品牌提供質量穩定的各式罐型產品，面對品牌客戶且終端消費市場的需求及變化，集團皆能配合滿足訂單要求並確保每個客戶拿到最安心的產品，未來集團整體營運發展，值得密切注意。

(時報資訊)