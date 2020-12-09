散熱模組廠—超眾(6230)臨時股東會通過修訂超眾公司「公司章程」部分條文案，變更公司名字為定名為「尼得科」超眾科技股份有限公司。

超眾今天召開臨時股東會，超眾自成為日本電產株式會社(Nidec Corporation)子公司以來，目前日本電產持有超眾公司股份已超過67.03%，為了提高外界對於超眾是尼得科集團一員的辨識度暨公司營運、業務所需，公司於10月21日董事會通過擬將公司中文名稱由「超眾科技股份有限公司」變更為「尼得科超眾科技股份有限公司」，英文名稱則由「Chaun-Choung Technology Corporation」變更為「Nidec Chaun-Choung Technology Corporation」，並於今天臨時股東會通過修訂超眾公司「公司章程」部分條文案。

修訂後，超眾依照公司法規定組織之，定名為「尼得科」超眾科技股份有限公司。英文名稱定為NIDEC CHAUN-CHOUNG TECHNOLOGY CORPORATION。

(時報資訊)