矽晶圓族群今早成為多頭指標，環球晶(6488)、台勝科(3532)、合晶(6182)、中美晶(5483)等股價盤中均再創波段新高，環球晶早盤股價觸及700元創掛牌以來的新高價，而中美晶盤中則是亮燈漲停。

環球11月合併營收46.87億元，較去年同期成長7.9％，營收表現逐步回穩。累計今年前11個月合併營收504.32億元，較去年同期減少5.5％。由於晶圓代工廠及記憶體廠產能利用率維持高檔，12吋矽晶圓出貨暢旺，車用晶片需求回溫帶動8吋矽晶圓出貨復甦，環球晶第四季出貨將較上季小幅成長，法人預估第四季營收將較上季回升，明年維持樂觀展望。環球晶前三季每股淨利22.21元，法人仍看好環球晶今年獲利有機會挑戰接近三個股本。

中美晶前三季稅後盈餘45.72億餘元，每股稅後盈餘（EPS）7.82元，大幅優於去年同期獲利11.63億餘元及EPS 2.80元，第三季稅後盈餘16.71億餘元及EPS 2.86元，略高於第二季獲利15.16億餘元及EPS 2.59元。累計前11月營收559.1億餘元，年減幅7.15%。

中美晶近幾年多元投資強化產業布局，目前持有環球晶51.17％、台特化30.93％、宏捷科(8086)22.53％及朋程(8255)20.4％股權，涵蓋半導體特殊材料、化合物半導體及車用二極體等，潛在收益可觀。

(時報資訊)