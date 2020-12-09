威盛(2388)宣布，推出威盛Mobile360 L900，此為一款輕薄型車載系統，可為新創公司和開發人員加速尖端自動駕駛與車輛安全創新的上市時間，威盛瞄準車用市場，包括後裝市場和商用車市場，現階段因為市場持續成長，威盛也陸續端出新品並朝向放量努力，在車載市場可期帶動下，威盛今日股價開高走高，上漲逾3.5%，目前股價站穩所有均線，持穩在50元大關之上。

以目前車載市場來看，位居持續成長的軌道中，且持續放量也正走向數位化，若能做規模化跨客戶及區域快速量產，則將對營運會有明顯且具有長產品週期特質，以車載市場來說，分為前裝新車市場、後裝市場以及商用車，前裝新車市場產品生命週期長，但供應鏈不易打入，市場較為封閉；後裝市場數量多，為威盛切入點，包括常用車加裝的產品行車紀錄器、雲視鏡等，市場產品種類破碎；再者就是商用車市場，包括政府規定、安全性與保險、新商業模式，而威盛也在此看到商機，先前已經打入大陸公眾運輸系統。

威盛表示，搭載NVIDIA Jetson TX2模組的威盛Mobile360 L900，可提供自動駕駛、駕駛人輔助和操作員安全應用所需的先進運算、圖形和AI效能。支援9個車載級攝影鏡頭，展示其絕佳靈活度，並整合ADAS(先進駕駛輔助系統)、環視監控與DMS(駕駛人監控系統)功能，以滿足目標使用案例的特定安裝需求。

威盛全球行銷副總Richard Brown表示，威盛Mobile360 L900使尖端自動駕駛和車輛安全應用的開發人員，能夠藉由一款既可用於樣本製作及大量生產的強固系統平台，縮短其創新產品的上市時間，憑藉其先進效能和9個車載級攝影鏡頭的支援，該系統具備極複雜行動應用所需的可擴充性。

威盛Mobile360 L900具有豐富的I/O功能，包括9個FAKRA連接器、一個HDMI埠、兩個USB 3.0埠、一個CAN Bus端口、DIO和COM端口，以及一個Micro SD卡插槽，為攝影鏡頭、顯示器與其它感測器和週邊設備提供了靈活的擴充選項。

除了自身的轉機題材外，威盛小金雞威鋒也預計在12月底上市，威鋒目前釋股已完成，對外發行7500張，因原股東放棄，15%由員工認，20%採用競拍，上市後威盛持股仍達5成。

(時報資訊)