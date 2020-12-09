國票金(2889)及日本樂天銀行合資所投資的樂天國際銀行獲金管會核發營業執照，樂天國際銀行表示，該行是3家獲准設立的純網銀中，唯一引進外資直接投資的團隊，透過網路平台串連台日兩大股東業務，導入有20年純網銀經驗的日本樂天銀行獨特經營模式，善用集團所打造完整而龐大的生態圈，相互串連整合電子商務、金融科技、數位內容等70餘種服務，提供全球逾14億用戶生活與消費多樣服務，加上國票金長期提供本土客群多元專業的服務，集結2大股東的厚實利基與加乘效應，讓樂天國際銀行一開業上路，不用再花時間練兵，就可運用自家生態圈與營運優勢，專注經營目標客群與市場，加速開拓營運空間。

樂天集團2008年就進軍台灣市場，在台已陸續建立樂天市場、樂天信用卡、樂天KOBO電子書、樂趣買、樂天桃猿等事業體，提供客戶在樂天平台上可以購物、通訊、付費、轉帳等便捷服務，樂天市場高達500多萬名的會員，完備的生態圈無疑是純網銀的競爭利器，也是決戰市場的關鍵，樂天國際銀行將引進日本的經驗，加以在地化和客製化，作法上也會非常細緻靈活，精心為每位客戶打造數位DNA，就像是客戶的數位分身(Digital Twin)一樣，經由生態圈所留下的數位軌跡，把客戶的喜好和細節分析摸透，作為商品設計、行銷策略及信用評估，這也是樂天國際銀行未來維繫客戶黏著度與核心發展策略。

樂天國際銀行指出，為了確保產品服務和系統運作無縫銜接，樂天國際銀行不會在一開始，就急於將各種服務一次推出，而是要在確保安全與客戶最佳體驗下有次第的進行，開業初期將提供開戶、存款、轉帳、國際金融卡、小額信貸等線上服務。以開戶為例，民眾只要準備雙證件，經由手機上官網，只要短短幾分鐘立刻完成線上開戶申請，也將借重樂天集團在金融創新的專業與經驗，逐步將日本資訊系統建置技術與防護機制引進台灣，確保資安滴水不漏，樂天國際銀行在這一塊很有信心。

樂天國際銀行將善用自家生態圈的優勢，作為初期快速獲取客戶的渠道，規劃透過樂天通用平台，讓客戶享有單一集團品牌單一會員的便利，免於重複註冊與登錄的使用障礙，且客戶在集團內各平台所累積的「樂天點數」，都可在樂天生態圈內使用，也可將生態圈既有的客戶導引到集團各服務平台，這是樂天國際銀行經營生態圈的核心戰略，未來也會跟大型電商平台、金融業、在地企業或實體店家結盟合作，促進生態圈持續活躍良性循環。

(時報資訊)