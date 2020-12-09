台積電ADR、聯電ADR均下跌，並未再創新高，其中，聯電ADR跌逾3%，聯電(2303)今開低但低檔買盤承接力道仍強，股價仍在50元附近高檔震盪。台積電(2330)也維持在520元以上高姿態整理之格局。

台積電美國存託憑證(ADR)收盤105.64美元，小跌0.7%，換算每股為台幣602.49元。

台積電周二收盤價創新高為524元，盤中最高525元再創新高，今開低4元為521元，早盤仍守住520元。

台積電將於10日公布業績，外資預期，台積電11月營收將逾1200億元，12月營收更將優於11月，挑戰單月新高，並預期台積電第四季可達財測的高標甚至不排除超標。

聯電美國存託憑證(ADR)收盤8.76美元，跌3.1%，換算每股為台幣49.96元。聯電周二收盤為50.9元。聯電今開低1.8元為49.1元，為早盤低點，股價一度回至50元之上。

聯電2020年11月營收為147.26億元，比10月的歷史次高152.82億元減少3.64%，較去年同期增加6%。公司持續樂觀看第四季營運，單季營收可望再挑戰新高。

聯電在日本新廠加入營運挹注，以及受惠8吋產能供不應求，今年前11月營收創同期新高，達1615.32億元，年增19.8%。

聯電第三季營收創新高後，公司持續樂觀看第四季營運，預計本季晶圓出貨量比上季成長1~2%，以美元計的平均銷售價格季增1%，由此看來，聯電公司第四季合併營收可望再挑戰新高，季成長估在2%至3%。

(時報資訊)