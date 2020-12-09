電動客用飛機開發公司Joby Aviation周二宣布將收購優步公司的飛行計程車事業Elevate。這是優步兩天內出脫的第二個燒錢業務。

Joby未透露交易條件，僅表示優步亦同意進一步向Joby投資7500萬美元，使總投資額達到1.25億美元。自2009年成立以來，Joby已籌集逾7.2億美元資金，其中大部分來自於日本豐田汽車。

優步周一才宣布將旗下自動駕駛車事業賣給自動車新創公司Aurora，並表示此舉將加快優步實現獲利目標的步伐。

優步曾向投資人承諾在2021年底前，實現調整後之息稅折舊與攤銷前盈餘（EBITDA）。上一季優步的調整後EBITDA虧損達6.25億美元。

優步此前表示，為了由虧轉盈，公司將專注於核心的叫車與送餐平台，並將實施嚴格的削減成本措施，包括大規模裁員在內。

儘管優步的自動駕駛車部門—先進技術集團（Advanced Technologies Group,ATG）、飛行計程車事業Elevate，以及其他技術計畫今年虧損已略有縮小，但這部分事業上季的調整後EBITDA虧損仍達1.04億美元。

Elevate成立於2016年，直到今年初其團隊才宣布2023年將在洛杉磯、達拉斯和墨爾本推出飛行計程車服務。

優步和Joby周二表示，他們將把對方的服務整合進自家的應用程式，讓客戶未來可使用無縫接軌的地面與空中運輸。

優步1月時宣布，作為Elevate發展計畫之一，優步已經與韓國現代汽車結盟，將合作開發電動空中計程車。現代尚未回應媒體置評請求。

(時報資訊)